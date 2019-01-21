СМИ: «Краснодар» готов приобрести швейцарского хавбека за €3 млн
Швейцарский полузащитник польского «Леха» Дарко Йевтич может стать игроком клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
По информации mozzartsport, «Краснодар» заинтересован в услугах 25-летнего футболиста. СМИ утверждает, что «горожане» оценивают игрока в €3 млн.
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В нынешнем сезоне чемпионата Польши Йевтич участвовал в 11 матчах, в которых оформил два гола и исполнил две голевые передачи.
«Краснодар» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая петербургскому «Зениту» одно очко.
Ранее донецкий «Шахтер» попросил «Зенит» улучшить предложение за переход защитника Ярослава Ракицкого.