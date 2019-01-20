Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Вегасом»
«Вегас Голден Найтс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Пардайсе, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джонатан Маршессо, также шайбы забросили Ши Теодор, Макс Пасиоретти, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. У гостей отличились Фил Кессел, Доминик Симон и Сидни Кросби.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
0:1 — Кессел (Мяяття, Малкин) — 03:51
1:1 — Теодор (Шмидт, Штястны) — 06:08 (5x4)
2:1 — Пасиоретти (Штястны, Так) — 15:20
3:1 — Линдберг (Карпентер, Икин) — 16:03
3:2 — Симон (Гюнцель, Дюмулен) — 20:16
3:3 — Кросби (Гюнцель, Летанг) — 25:56
4:3 — Маршессо — 32:26
5:3 — Маршессо (Карлссон, Миллер) — 36:16
6:3 — Карлссон (Миллер) — 53:45
7:3 — Маршессо (Пасиоретти, Флери) — 59:39 (en)