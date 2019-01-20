«Монако» в меньшинстве разгромно проиграл «Страсбургу»

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«Монако» в домашнем матче с разгромным счетом проиграл «Страсбургу» в матче 21-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Страсбурга».

В составе победителей дубль оформил Людовик Ажорк, а также отличились Адриен Томассон, Ибраима Сиссоко и Юссуф Фофана. Единственный мяч в составе «Монако» забил Радамель Фалькао.

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При этом на седьмой минуте «Монако» был вынужден играть в меньшинстве, с поля был удален Налдо прямой красной карточкой. На 69-й минуте футболистов на поле стало поровну — был удален Стефан Митрович из «Страсбура».

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что Анри хочет видеть хавбека «Манчестер Юнайтед» в «Монако».

Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» — «Страсбур» — 1:5

Голы: 0:1 — Ажорк, 12; 0:2 — Томассон, 17; 1:2 — Фалькао, 22; 1:3 — Сиссоко, 63; 1:4 — Ажорк, 68; 1:5 — Фофана, 90+4.

Удаления: Налдо, 7; Митрович, 69.