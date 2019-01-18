Медведева высказалась о попытке поклонника поцеловать ее

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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала попытку поклонника поцеловать ее во время автограф-сессии перед матчем регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мюнхенской «Баварией», передает «Советский спорт».

«Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя», — написала Медведева в сторис в инстаграме.

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Один из болельщиков армейцев подошел к фигуристке и попытался ее поцеловать. Медведева отстранилась, после чего молодой человек как ни в чем не бывало сделал с ней селфи.

Ранее сообщалось, что Медведева и Алина Загитова снялись в рекламе аниме-игры.