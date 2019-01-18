Путин поздравил экипаж Николаева с победой в ралли «Дакар»

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Президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар» в зачете грузовиков, передает ТАСС.

Экипаж Эдуарда Николаева третий год подряд занял первое место в общем зачете.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом «Дакаре». Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли. Сильные соперники не стоят на месте. Несмотря на это, вы удерживаете победную планку, год от года доказываете превосходство в пилотировании, в твердости воли и характера», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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Глава государства добавил, что чемпионство является заслугой всей команды, а также болельщиков.

«И конечно, этот успех — по-особенному значимый, символичный подарок в год 50-летия завода «КАМАЗ», — отметил президент.

Ранее Николаев высказался по поводу победы своего экипажа в зачете грузовиков «Дакара — 2019».