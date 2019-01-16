Федерер вышел в третий круг Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open, сообщает «Советский спорт».
Во встрече второго раунда третья ракетка мира одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.
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В следующем круге Федерер встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Тейлор Фритц (США).
Ранее сообщалось, что хорватский теннисист Марин Чилич вышел в третий круг Australian Open.
Теннис. Australian Open. 2-й круг
Роджер Федерер (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3