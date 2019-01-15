«Севилья» и «Спортинг» претендуют на защитника «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб, сообщает «Советский спорт».
По информации Record, в услугах футболиста заинтересованы два европейских клуба — испанская «Севилья» и португальский «Спортинг». Отмечается, что представители «Севильи» уже вступили в переговоры с агентом Нету.
Реклама
При этом, как подчеркивает издание, сам игрок наверняка отдаст предпочтение именно лиссабонской команде.
Контракт 30-летнего Нету с «Зенитом» действует до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что Нету потренировался с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой ради больного ребенка.