Боец UFC намерен выходить на бои в России под гимн СССР
Белорусский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский подтвердил свое желание выходить на все поединки в России под гимн СССР, передает «РИА Новости».
«Однозначно, в России я буду выходить под гимн СССР. Некоторые СМИ пытаются все раздуть историю, что Орловский не любит Россию, где-то что-то выхватили. Да, я не россиянин, но я родом из Советского Союза, моя жена россиянка и родственники россияне», — сказал боец.
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39-летний Орловский на первом турнире UFC на территории России проиграл россиянину Шамилю Абдурахимову.
Ранее сообщалось, что первый турнир в России принес UFC более 125 млн рублей.