Волейболист «Зенита» рассказал о состоянии после аварии

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Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал аварию с участием клубного автобуса, передает «СЭ».

Дорожное происшествие с автобусом «Зенита» произошло накануне матча группового турнира Лиги чемпионов против турецкого «Халкбанка». Как рассказал Вербов, игроки и сотрудники клуба не пострадали.

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«У нас все хорошо, проблемы — у врезавшейся в наш автобус машины», — начал он.

«Я понимаю, что авария для страны важнее, чем наш матч в Лиге чемпионов! Что касается пострадавших — мы это сами не можем понять. Если бы мы еще что-то знали. Девушка, вроде, в тяжелом состоянии, а ехавший с ней парень жив-здоров. Крови я не видел», — заключил Вербов.

Ранее сообщалось, что игрока «Нефтехимика» уволили за пьяный дебош.