Защитник сборной Аргентины попал в ДТП с участием беременной девушки

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Защитник «Индепендьенте» и сборной Аргентины Алан Франко стал виновником аварии в Буэнос-Айресе, сообщает «Советский спорт».

По информации The Star, по пути домой с вечеринки в честь дня рождения друга футболист въехал в автомобиль, в котором находилась беременная девушкой.

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20-летняя пострадавшая Камила Каррера получила перелом ребра. Она находится на седьмом месяце беременности. На данный момент ее ребенку ничего не угрожает. Каррера была госпитализирована.

Правоохранительные органы провели проверку защитника на алкоголь, но не стали разглашать ее результаты.

Сторона пострадавшей утверждает, что сразу после аварии Франко начал впопыхах выкидывать из машины пивные банки и сейчас пытается откупиться от полиции.

Ранее сообщалось, что автобус «Зенита» попал в аварию.