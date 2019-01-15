УЕФА открыл дело против клуба АПЛ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» из-за расистских высказываний болельщиков «синих» на матче Лиги Европы против «Види», сообщает «Советский спорт».
По информации BBC Sport, группа фанатов лондонской команды пела антисемитскую кричалку, посвященную людям, поддерживающим «Тоттенхэм».
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Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело 28 февраля.
Встреча «Челси» и «Види» в заключительном туре Лиги Европы состоялась 13 декабря в Будапеште и закончилась вничью со счетом 2:2.
Ранее сообщалось, что «синие» не могут договориться с «Зенитом» о сумме за Паредеса.