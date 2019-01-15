Кокорин отказался есть тюремную пищу

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», отказался есть тюремную пищу.

«Кокорин питается хорошо. Родители присылают, через интернет-магазин заказывает. Мне даже показалось, что он поправился. Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому», — приводит слова правозащитницы Светланы Метегиной «Советский спорт».

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Она рассказала, что доставка еды в СИЗО является нормальной практикой.

«Это не означает, что в «Бутырке» плохо кормят, но все равно на воле лучше», — добавила Метегина.

Ранее сообщалось, что Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни.