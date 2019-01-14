Драчев объявил состав сборной России на этап КМ в Рупольдинге
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, передает «Светский спорт».
«У мужчин решили дать шанс пробежать этому же составу. У женщин Васнецова отправилась на IBU, а на Кубок мира приедет Морозова», — написал функционер в своем инстаграме.
Таким образом в Рупольдинге выступят:
У мужчин — Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Семен Сучилов.
У женщин — Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Этап Кубка мира в немецком городе пройдет с 16 по 20 января.
Ранее Драчев прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.