Федерер обыграл Истомина и вышел во второй круг Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Australian Open, сообщает «Советский спорт».
Во встрече первого раунда действующий победитель турнира одержал победу над представителем Узбекистана Денисом Истомином со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.
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В следующем круге Федерер сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.
Ранее сообщалось, что британский теннисист Энди Маррей не смог выйти во второй круг Australian Open.
Теннис. Australian Open. 1-й круг
Роджер Федерер (Швейцария) — Денис Истомин (Узбекистан) — 6:3, 6:4, 6:4