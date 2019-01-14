Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека заявил, что за время пребывания в Бутырском СИЗО у него обострилась травма, передает газета «Известия».

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — сказал Кокорин.

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Также футболист оценил свою спортивную форму.

«Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму», — добавил форвард.

Кокорин отметил, что у него нет жалоб к тюремному меню, потому что он принципиально не употребляет блюда из местного рациона.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее группа «Бутырка» посвятила песню Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.