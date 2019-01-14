«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/12032917/gol-pic905-895x505-8309.jpg">

Матч 20-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».

Голами отметились полузащитник Максим Лопес и хавбек Юри Тилеманс.

В составе команды Тьерри Анри дебютировал испанец Сеск Фабрегас, находивший на поле 90 минут. Также с первых минут принимал участие в матче российский футболист Александр Головин, однако во втором тайме его заменил Мусса Силла.

Реклама

На данный момент «Марсель» занимает девятую строчку турнирной таблицы Лиги 1, в то время как «Монако» — 19-ю.

Ранее экс-форвард петербургского «Зенит» Андрей Аршавин назвал Головина последним российским игроком в Европе.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

«Марсель» — «Монако» — 1:1

Голы: 1:0 — Лопес, 13; 1:1 — Тилеманс, 38 .