«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции
Матч 20-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».
Голами отметились полузащитник Максим Лопес и хавбек Юри Тилеманс.
В составе команды Тьерри Анри дебютировал испанец Сеск Фабрегас, находивший на поле 90 минут. Также с первых минут принимал участие в матче российский футболист Александр Головин, однако во втором тайме его заменил Мусса Силла.
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На данный момент «Марсель» занимает девятую строчку турнирной таблицы Лиги 1, в то время как «Монако» — 19-ю.
Ранее экс-форвард петербургского «Зенит» Андрей Аршавин назвал Головина последним российским игроком в Европе.
Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур
«Марсель» — «Монако» — 1:1
Голы: 1:0 — Лопес, 13; 1:1 — Тилеманс, 38 .