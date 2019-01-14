Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Нидерландах
Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с прошлогодним победителем турнира норвежцем Магнусом Карлсеном во втором раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, сообщает ТАСС.
Другая партия гроссмейстера Владимира Федосеева и индийца Вишванатанома Анандома так же завершилась ничьей, в то время как Владимир Крамник проиграл голландцу Анишу Гири.
Теперь Непомнящему предстоит встреча с Крамником, а Федосееву — с поляком Яном-Кшиштофом Дуду.
В общем зачете после двух раундов лидируют Ананд и Непомнящий, в активе которых по 1,5 очка. Федосеев и еще десять шахматистов набрали по одному очку, Крамник и Дуда занимают последнюю строчку (0,5).
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