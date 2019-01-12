«УНИКС» одолел «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский «УНИКС» оказался сильнее казахстанской «Астаны», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой команды гостей со счетом 79:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Артем Клименко, собравший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. В составе хозяев результативностью отличился Энтони Клеммонс, набравший 16 баллов.

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Несмотря на то, что во второй четверти баскетболисты команды из Казани оторвались от соперников на семь очков, они серьезно уступили в третьей, отпустив тем самым «Астану» недалеко вперед. Однако, на последнюю четверть хозяев не хватило и они проиграли матч.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» в последнем матче игрового дня НБА.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Астана» (Астана) — «УНИКС» (Казань) — 79:83 (19:17, 17:26, 27:14, 16:26).