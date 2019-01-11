Влашич высказался о сложностях ЦСКА с выкупом его трансфера

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался относительно слов генерального директора клуба Романа Бабаева о cложности выкупа трансфера у английского «Эвертона», передает «Советский спорт».

Хавбек поделился эмоциями относительно этого заявления главы армейцев.

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«Я прочитал слова директора, и мне было жаль, что это так. Но я не удивился, потому что люди в клубе уже объясняли мне, каково их финансовое положение. ЦСКА построил новый стадион и имел много долгов, поэтому на данный они не могут думать о таких крупных трансферах, ведь упоминалась сумма свыше €12 млн. Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая. Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб, с хорошей семейной атмосферой, молодой и сильный. В следующем году мы наверняка будем готовы сделать ещё один шаг вперед. Но проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет», — цитирует Влашича Sportske Novosti.

Напомним, что хорватский футболист трижды был признан лучшим игроком месяца в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что два полузащитника столичного клуба Астемир Гордюшенко и Александр Макаров на правах аренды до конца сезона перейдут в клубы ФНЛ.