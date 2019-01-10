Свищев: можно рассчитывать на положительную реакцию WADA по итогам проверки

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет положительное решение по итогам визита экспертов в Москву. Чиновник отметил, что в прошлый раз WADA не удалось предоставить результаты, в том числе из-за разногласий, на каких носителях предоставлять данные Московской антидопинговой лаборатории.

Эксперты WADA прибыли в Москву для извлечения данных базы Московской антидопинговой лаборатории.

Реклама

«Это была последняя преграда на пути выполнения всех требований WADA и МОК для полного восстановления РУСАДА и российского спорта в целом. Наши заокеанские коллеги, которые включили истерию на этот счет в последнее время, будут расстроены. Они надеялись, что российскую антидопинговую лабораторию не откроют. Договоренность между Россией и WADA будет для них серьезным ударом. Мы не сомневались в достижении результата, потому что у нас не было другого пути, кроме компромисса. Переговоры были сложными, но в итоге завершились успехом. Уже в этом месяце можно рассчитывать на положительную реакцию WADA по итогам проверки», — сказал Свищев в интервью «Национальной службе новостей».

Передача данных Московской лаборатории является одним из условий по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал прибытие делегации экспертов WADA в Москву.