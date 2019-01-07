Хачанов сохранил за собой 11-е место в рейтинге ATP

Стали известны позиции российских теннисистов в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

Победитель четырех турниров организации Карен Хачанов продолжает занимать 11-ю строчку топа, Даниил Медведева тоже сохранил за собой 16-е место. В это время Евгений Донской поднялся на 95-е место.

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Андрей Рублев, напротив, потерял 16 позиций и опустился с 68-й на 84-ю строчку.

Рейтинг ATP. 7 января.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385

5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095

9 (9). Кеи Нисикори (Япония) — 3750

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155…

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835

…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2037

84 (68). Андрей Рублев (Россия) — 655

95 (97). Евгений Донской (Россия) — 599.

Ранее Медведев уступил представителю Японии Кэю Нисикори в финале турнира ATP в австралийском Брисбене.