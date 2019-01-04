Стали известны подробности травмы Шараповой
Российская теннисистка Мария Шарапова не доиграла матч против представительницы Белоруссии Арины Соболенко из-за травмы бедра, передает «Советский спорт».
Спортсменки встретились в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне. Шарапова (5) отказалась продолжать борьбу по ходу второго сета при счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/2 финала Соболенко встретится с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай).