Шарапова не доиграла матч против Соболенко из-за травмы
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, передает «Советский спорт».
В четвертьфинальной встрече против представительницы Белоруссии Арины Соболенко россиянка отказалась продолжать борьбу из-за травмы при счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/2 финала Соболенко встретится с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай).
Теннис. Шэньчжэнь. Женщины. 1/4 финала
Арина Соболенко (Белоруссия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:1, 4:2