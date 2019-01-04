Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Райан Кэллахан, Райан Макдона, Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. У хозяев шайбы забросили Остин Вагнер и Дрю Даути.
Также в активе Кучерова три результативные передачи. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
0:1 — Кучеров (Стэмкос, Джонсон) — 06:28 (5x3)
0:2 — Пойнт (Стэмкос, Кучеров) — 07:53 (5x3)
0:3 — Кэллахан — 14:05
0:4 — Макдона (Пойнт, Кучеров) — 20:25
1:4 — Вагнер — 27:55
1:5 — Стэмкос (Кучеров, Хедман) — 37:05 (5x4)
1:6 — Жозеф (Кэллахан) — 50:04
2:6 — Даути (Копитар, Браун) — 57:36 (5x4)