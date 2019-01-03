Устюгов финишировал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Тур де Ски в немецком Оберстдорфе, сообщает «Советский спорт».
Золото выиграл норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим стал еще один представитель национальной команды России Александр Большунов.
Ранее эксперты назвали самый полезный и безопасный вид зимнего спорта.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия )
Гонка преследования. 15 км. Классический стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 35,07.5
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,4
3. Александр Большунов (Россия) — +1,08.2
9. Андрей Мельниченко (Россия) — +1,59.2
14. Денис Спицов (Россия) — +2,01.8
16. Андрей Ларьков (Россия) — +3,01.1
27. Максим Вылегжанин (Россия) — +3,29.8
40. Андрей Собакарев (Россия) — +4,53.6
48. Александр Бессмертных (Россия) — +5,59.0