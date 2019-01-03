Объявлен список участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске

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Стал известен состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 23 по 27 января, сообщает «Советский спорт».

Центральной фигурой в мужском одиночном катании станет представитель Испании Хавьер Фернандес, который приедет в Минск за седьмым золотом. Конкуренцию ему составят россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун.

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По информации официального сайта Белорусского союза конькобежцев, главной звездой в женском одиночном катании станет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее соотечественницы Станислава Константинова и Софья Самодурова, финишировавшие выше нее на последнем национальном первенстве дополнят сборную России.

В соревновании спортивных пар на лед выйдут французы Ванесса Джеймс и Морган Дипре, чьими главными соперниками станет пара из России Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

В танцах на льду за золото поборются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина / Александр Кацалапов и дуэт из Италии Шарлен Гийяр / Марко Фаббри.

Ранее фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о подготовке к чемпионату Европы.