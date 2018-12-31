Украинский вратарь «Леганеса» не хочет возвращаться в «Реал»
Украинский вратарь «Леганеса» Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский «Реал» после окончания срока аренды, сообщает «Советский спорт».
По информации AS, футболиста все устраивает в его нынешнем клубе. Также у него сложились хорошие отношения с одноклубниками и тренерским штабом.
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Отмечается, что «Реал» может досрочно вернуть Лунина в команду, если клуб покинет Кейлор Навас. Украинец является третьим вратарем после Тибо Куртуа и Кико Касильи.
В «Леганесе» Лунин также не является основным голкипером. В нынешнем сезоне он провел четыре матча, в которых пропустил два мяча.