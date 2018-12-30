СБР назвал итоговый состав сборной на январские этапы КМ и на Кубок IBU

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Союз биатлонистов России (СБР) назвал окончательный состав сборной России по январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает «Советский спорт».

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко (решением тренерского штаба).

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Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова (решением тренерского штаба).

Кубок IBU

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев.

Женщины: Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.

Решение относительно Ильченко и Кайшевой принимал лично президент СБР Владимир Драчев, информирует официальный сайт организации.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о женской национальной команде, а также рассказал, что Светлана Миронова хочет выступить на Кубке мира.