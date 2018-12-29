Италия выиграла масс-старт на «Рождественской гонке», Россия — девятая

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Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин заняли девятое место в масс-старте на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене, передает «Советский спорт».

Дуэт проиграл победителям — итальянцам Доротее Вирер и Лукасу Хоферу — одну минуту и 14,7 секунды. Второе место у французов Анаис Бескон и Эмильена Жаклена, третье — у Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. «Рождественская гонка». Гельзенкирхен (Германия)

Масс-старт

1. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) — 33.24,8

2. Анаис Бескон / Эмильен Жаклен (Франция) — + 3,4

3. Дарья Домрачева (Белоруссия) / Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — + 6,1…

9. Екатерина Юрлова-Перхт / Антон Шипулин (Россия) — + 1.14,7

«Рождественская гонка» продолжится пасьютом. Начало — в 21.30 мск.

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