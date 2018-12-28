Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона

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Президент России Владимир Путин направил траурную телеграмму сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина, сообщает ТАСС.

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР по хоккею с шайбой скончался 28 декабря на 72-м году жизни.

«Уважаемый Евгений Евгеньевич, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего отца — Евгения Владимировича Зимина. Ушел из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх. Евгений Владимирович внес огромный, неоценимый вклад в развитие победных традиций отечественного спорта, воспитание талантливой смены. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей, учеников, всех поклонников хоккея в нашей стране», — приводит текст телеграммы официальный сайт президента России.

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Евгений Зимин — двукратный чемпион СССР, двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972) и двукратный чемпион мира. Зимин — автор первой шайбы в Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

Ранее сообщалось, что прощание с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым состоится 29 декабря в Николо-Архангельском крематории.