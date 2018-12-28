Поддержать арестованного Кокорина пришло менее десяти человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/12083401/upload-RIAN_5721122.HR-pic905-895x505-89397.jpg">

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, находящегося вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в СИЗО по обвинению в хулиганстве и причинении вреда здоровью, сообщает Nevasport.

Мероприятие прошло в пятницу у памятника Сергею Кирову около «Газпром Арены» на Крестовском острове. Поддержать футболиста пришли шесть человек.

Реклама

«Я пришла сюда как мама, как болельщица и как человек. Было бы правильным наказанием отправить их в детские дома, чтобы они там эти два месяца тренировали ребят», — сказала одна из участниц акции.

По решению Московского городского суда, Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 февраля 2019 года.

Ранее Геркус объявил об уходе из «Локомотива».