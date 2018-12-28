Месси отреагировал на вызов Роналду перейти в клуб Серии А
Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на вызов нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду перейти в клуб чемпионата Италии, передает «Советский спорт».
Форвард испанского клуба отказался от выступлений в Серии А.
«Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять», — приводит слова Месси Marca.
Сам Роналду перешел в «старую синьору» из мадридского «Реала», так что их соперничество с игроком «Барсы» в Ла Лиге длилось с 2009 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что каталонская команда может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по трансферу нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе.