Месси отреагировал на вызов Роналду перейти в клуб Серии А

<img src="//img.gazeta.ru/files3/778/10912778/maxresdefault-pic905-895x505-80041.jpg">

Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на вызов нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду перейти в клуб чемпионата Италии, передает «Советский спорт».

Форвард испанского клуба отказался от выступлений в Серии А.

«Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять», — приводит слова Месси Marca.

Реклама

Сам Роналду перешел в «старую синьору» из мадридского «Реала», так что их соперничество с игроком «Барсы» в Ла Лиге длилось с 2009 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что каталонская команда может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по трансферу нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе.