Рыболовлев не собирается продавать «Монако»

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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не будет продавать свою доля в футбольном клубе «Монако».

Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

«Как мы уже неоднократно заявляли, Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе и намерен дальше уделять внимание его развитию. Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», — сказал Чечкин.

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В этом сезоне монегаски вылетели из Лиги чемпионов после группового этапа и после 18-ти сыгранных туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что в «Монако» раскритиковали руководство Лиги 1 за отсутствие поддержки.