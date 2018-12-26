Экс-капитан «Зенита» рассказал о разнице футбола в России и Италии

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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне защищающий цвета «Дженоа», рассказал о футбольных различиях в России и Италии, передает «Советский спорт».

«Разница между итальянским и российским футболом заключается в наличии VAR (система видеоповторов). Хотя у меня такое чувство, будто система видеопомощи арбитрам перестала работать, особенно в последних матчах. В России все по-другому — там не было такого давления, как здесь, но это часть футбола», — цитирует футболиста Antenna Blu.

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31-летний Кришито выступал за сине-бело-голубых с 2011 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Кришито пересек обрушившийся мост в Генуе за десять минут до обвала.