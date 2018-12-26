Медведева призналась, что подставляла коллег
Россиянка Евгения Медведева рассказала об интригах в женском фигурном катании.
Спортсменка считает себя ужасным человеком из-за зависти к коллегам.
«Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Засыпала ли стекло в коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет», — сказала Медведева в эфире Love Radio.
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19-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира.
Ранее участник музыкального конкурса «Евровидение» болгарский певец Кристиан Костов пошутил, что пытался добиться расположения российской фигуристки Евгении Медведевой.