Президент «Урала» назвал бюджет клуба

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что его клуб живет на миллиард рублей в год, передает «Правда УРФО».

В начале сезона-2018/19 команда лишилась главного спонсора — группу компаний «Ренова».

«На миллиард, который у нас есть, играть тяжело. В этот момент нас поддержал губернатор Свердловской области, возможно, еще будет выделена помощь. Долгов у нас нет. Но я бы не хотел говорить, что уход «Реновы» окончательный. Все еще может измениться, поскольку у компании много интересов в регионе. У нас сохранились нормальные отношения. Будем надеяться на лучшее», — сказал Иванов.

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В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Урал» набрал 22 очка в 17 турах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее «Урал» объявил об уходе российского хавбека.