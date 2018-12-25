Трансфер бывшего форварда «Спартака» вошел в число худших во Франции

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Переход российского полузащитника Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако» вошел в десятку худших трансферов чемпионата Франции по версии издания Le 10 Sport, передает «Советский спорт».

Также в антирейтинг попал бывший нападающий московского «Спартака» Маджид Уорис.

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Также в список были включены Насер Шадли («Монако»), Мэтт Миязга, Маджид Уорис (оба — «Нант»), Мизьян Маолида («Ницца»), Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар (все — «Марсель») и Гансо («Амьен»).

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. На его счету две голевых передачи в 13 матчах во всех турнирах. С Головиным «Монако» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. Без россиянина восьмикратные чемпионы Франции выиграли три раза, дважды поделили очки с соперником и проиграли восемь встреч.

Ранее юные болельщики «Монако» встретились с Головиным.