У Венгера появился конкурент на пост главного тренера «Милана»

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Стали известны два кандидата на должность главного тренера итальянского «Милана», сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere della Sera, наставником клуба может стать либо французский специалист Арсен Венгер, либо спортивный комментатор Франческо Гвидолин.

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Напомним, что сейчас решается судьба нынешнего тренера команды Дженнаро Гаттузо. У него есть две игры против «Фрозиноне» и СПАЛ, чтобы сохранить за собой должность.

На данный момент «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав за 17 туров 27 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч против «Атланты» в рамках 18-го тура чемпионата Италии на скамейке запасных.