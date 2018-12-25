Форвард «Зенита» спокойно отнесся к увольнению отца с поста тренера
Форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал отставку своего отца Василия Карасева с порта главного тренера клуба, передает «РИА Новости».
Нападающий отметил, что спокойно отнесся к уходу наставника.
«Понятно, что Василий Карасев — мой отец, но, прежде всего, это мой тренер. И тут не играет роли, Пласа это, Блатт или Карасев — ко всем надо одинаково относиться. Так что я спокойно отнесся к уходу отца, всякое может случиться. Я ему удачи пожелал, он мне удачи пожелал, надо работать дальше. Пока не знаю, планирует ли он отдохнуть сейчас или сразу готов работать», — отметил баскетболист.
Команду возглавил испанский специалист Хоан Пласа.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ).