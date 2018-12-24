Мосгорсуд отказал ОКР в передаче дела Зубкова в Верховный суд России
Мосгорсуд отказал Олимпийскому комитету России (ОКР) в требовании передать дело главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в Верховный суд для определения дальнейшей подсудности, передает ТАСС.
«Ходатайство представителей ОКР о передаче дела в Верховный суд России оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.
Также Мосгорсуд отклонил отвод, заявленный им ОКР.
В организации мотивировали свою просьбу опубликованным пресс-релизом Мосгорсуда, в котором содержались разъяснения принятого ранее решения об отказе в признании на территории России вердикта CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.
В ОКР считают, что публикация пресс-релиза говорит об оказании давления на состав Мосгорсуда до вступления решения в силу.
По итогам расследования, проведенного комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.
CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.
В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России золотых медалей Олимпиады в Сочи. Позднее ОКР обжаловал решение суда.