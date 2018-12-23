Шипулин ответил на вопрос о завершении карьеры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/11625403/RIAN_3278906.HR.ru-pic905-895x505-96925.jpg">

Российский биатлонист Антон Шипулин не опроверг, но и не подтвердил информацию о возможном завершении карьеры, передает «Советский спорт».

22 декабря СМИ сообщили, что 31-летний биатлонист уйдет из спорт после Рождественской гонки 2018 года, которая состоится в немецком Гильзенкирхене 29 декабря.

Реклама

«Знаю, много вопросов, почему я не выступаю на этапах Кубка IBU и не поеду на «Ижевскую винтовку». Ну, пока не готов. Хочу всем нашим ребятам пожелать замечательного настроения и отличных результатов на этапах Кубка мира», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

31-летний Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2010. За свою карьеру он выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее Губерниев процитировал Высоцкого в ответ на новости об уходе Шипулина.