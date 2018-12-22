«Динамо» подписало новый контракт с защитником Рыковым еще осенью

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Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков рассказал о том, что осенью был продлен контракт с защитником клуба Владимиром Рыковым, передает Sport24.

Замглавы рассказал, на сколько рассчитан договор с футболистом.

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«Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать. Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года», — отметил Широков.

Летом 2019 года истекает контракт у таких игроков бело-голубых, как Антона Шунин, Евгений Луценко, Себастьян Хольмен и Алексей Козлов.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» желает приобрести 21-летнего защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.