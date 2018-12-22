Фигуристы Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото среди спортивных пар на чемпионате России, сообщает ТАСС.
По сумме короткой и произвольной программ дуэт набрал 236,80 балла. Второе место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт с 230,49 баллами. Третью строчку занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,40).
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Эта победа стала второй для Тарасовой и Морозова на чемпионате России. Они одержали верх над соперниками в 2017 году.
Соревнование проходит в Саранске и завершится 23 декабря.
Ранее фигуристка Алена Косторная ошибки в короткой программе на чемпионате России.