Хавбек «Зенита» Краневиттер признался в желании покинуть клуб

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Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет уйти из клуба, передает «Советский спорт».

Хавбек признался в желании покинуть российскую команду, за которую он выступал лишь в пяти матчах этого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Моя идея состоит в том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю. Хочу снова вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, как все будет. Я еще не разговаривал со своим агентом, но сделаю это в ближайшие дни», — приводит слова Краневиттера Agencia IAM.

Некоторые СМИ утверждали, что аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт», однако футболист сказал, что пока не связывался с клубом.

Напомним, хавбек перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года. В сумме в составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей и исполнил три голевые передачи.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов топ-чемпионатов.