Экс-тренеру «Зенита» предлагают €8 млн

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить аравийский «Аль-Наср», сообщает «Советский спорт».

По данным A Bola, 41-летнему специалисту предлагают контракт с годовой зарплатой в размере €8 миллионов. Ранее клубу отказал бывший главный тренер французского «Монако» Леонарду Жардим.

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Кроме «Зенита» Виллаш-Боаш возглавлял португальский «Порту», лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также китайский «Шанхай СИПГ».

«Аль-Наср» после 14 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Аль-Хилаля». За клуб выступают экс-полузащитник «Зенита» Жулиану и бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА включен в сборную открытий Лиги чемпионов.