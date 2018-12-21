Норвежка Олсбу выиграла спринт на этапе КМ в Чехии, Старых — десятая

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Норвежкая биатлонистка Марте Олсбу выиграла первую личную гонку на этапах Кубка мира в своей карьере, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка показала лучшее время в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место — 19.44,6. Второе место заняла немка Лаура Дальмайер. Двукратная олимпийская чемпионка пропустила несколько недель из-за проблем со здоровьем. Она не выступала на этапах Кубка мира в Словении и Австрии, но пробежала сингл-микст на этапе Кубка IBU в Риднау, где стала второй.

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Третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Кубок мира. 3-й этап. Нове-Место (Чехия)

Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Марте Олсбу (Норвегия) — 19.44,6 (0 промахов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) — + 4,5 (1)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — + 6,2 (0)…

10. Ирина Старых (Россия) — + 40,9 (0)…

31. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — + 1.24,1 (2)…

38. Анастасия Морозова (Россия) — + 1.30,6 (2)…

73. Валерия Васнецова (Россия) — + 2.37,6 (2)…

78. Маргарита Васильева (Россия) — + 2.46,2 (5)

Этап Кубка мира в Чехии завершится 23 декабря.

Ранее сборная России потеряла спортсменку перед спринтом на этапе КМ.