Медведева выступит в последней группе в короткой программе на ЧР

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В Саранске, где пройдет чемпионат России по фигурному катанию, прошла жеребьевка спортсменок, которые выступят в короткой программе, сообщает «Советский спорт».

Спортсменки выйдут на лед в следующем порядке: в первую группу спортсменок вошли Мария Сотскова, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Алена Леонова, Полина Цурская и Софья Самодурова, во вторую — Алина Загитова, Анна Тарусина, Дарья Паненкова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Виктория Васильева, а в третью — Станислава Константинова, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова и Евгения Медведева, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря. Ее начало — в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Медведева упростила программу для выступления на чемпионате России.

19 декабря фигуристка исполнила исполнила каскад из тройного флипа (базовая оценка — 5,3) и тройного тулупа (4,2), двойной аксель (3,3) и тройной риттбергер (4,6) под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.