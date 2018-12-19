Мадридский «Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира
Мадридский «Реал» обыграл японскую «Касиму Антлерс» в полуфинале чемпионата мира по футболу среди клубов со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».
Три мяча в составе победителей провел валлийский хавбек Гарет Бэйл. Встреча проходила в столице ОАЭ — Абу-Даби. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Чемпионат мира среди клубов. Абу-Даби (ОАЭ)
Полуфинал
«Касима Антлерс» (Касима) — «Реал» (Мадрид) — 1:3
Голы: 0:1 — Бэйл, 44; 0:2 — Бэйл, 53; 0:3 — Бэйл, 55; 1:3 — Дои, 78.
В финале турнира мадридский «Реал» сыграет с победителем матча «Ривер-Плейт» (Аргентина) — «Аль-Айн» (ОАЭ).