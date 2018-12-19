Адвокат Кокорина не исключила давления на судью

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Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, не исключила, что решение о продлении сроков ареста футболиста было принято из-за давления на судью, сообщает «Советский спорт».

18 декабря Московский городской суд (МГС) оставил Александра Кокорина под стражей до 8 февраля 2019 года.

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«Неожиданно прояснились истинные мотивы решения Мосгорсуда от 18 декабря 2018 года, которые стали очевидны после публикации на сайте МГС информации о поступлении угроз в адрес судьи, в случае оставления под стражей футболистов. Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иное решение. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников, что исключено инструкциями и приказами по противодействию подобного рода давления на судебные и другие государственные органы. Защита считает, что публикации в СМИ о том, что футболистов должны отпустить в указанном судебном заседании, с учётом доводов о несоразмерности содеянному и длительности срока стражи, вызвали противодействие заинтересованных лиц, которые предприняли контрмеры, понимая, что после такого воздействия на суд другого решения не может быть. Под заинтересованными лицами необходимо понимать тех, кому в силу различных причин выгодно дальнейшее удержание под стражей обвиняемых», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Александр Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября 2018 года находится в следственном изоляторе по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что Кокорин читает Новый завет в изоляторе.