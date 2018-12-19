Кержаков связал с Мутко главные победы российского футбола

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/11787169/RIAN_2449437.HR-pic905-895x505-16298.jpg">

Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков прокомментировал отставку Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

Будучи игроком, Кержаков играл за петербургский «Зенит», который до 2003 года был президентом сине-бело-голубых.

Реклама

«Наверное, это обдуманное решение Виталия Леонтьевича, и я уже говорил, что с его именем на посту президента РФС связаны самые громкие вступления нашей сборной в истории страны: это бронза на чемпионате Европы 2008 года и выступление команды на чемпионате мира — 2018», — сказал Кержаков.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее в Кремле прокомментировали уход Мутко с поста главы РФС.